Патрушев предупредил Польшу о последствиях конфликта с Россией

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что в случае военного конфликта с Польшей российская сторона задействует весь свой военный потенциал, что приведет к прекращению существования польской государственности за два-три дня.
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