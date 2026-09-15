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Патрушев предупредил Польшу о последствиях конфликта с Россией

Патрушев предупредил Польшу о последствиях конфликта с Россией

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что в случае военного конфликта с Польшей российская сторона задействует весь свой военный потенциал, что приведет к прекращению существования польской государственности за два-три дня.

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