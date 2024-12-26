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Царьград

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Вячеслав Володин представит Россию на инаугурации Мадуро в Венесуэле

Вячеслав Володин представит Россию на инаугурации Мадуро в Венесуэле

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин будет представлять Россию на инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая состоится 10 января 2025 года в Каракасе, по поручению Президента РФ Владимира Путина, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

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