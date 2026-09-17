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Царьград

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Объединенное кредитное бюро: в августе выдано 1,54 млн кредиток

Объединенное кредитное бюро: в августе выдано 1,54 млн кредиток

В августе 2026 года русские банки выдали рекордные 1,54 млн кредитных карт. Специалисты отмечают традиционные отпускной сезон и подготовку к учебному году как причины роста.

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