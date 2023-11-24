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Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака, на 24 ноября 2023 года

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака, на 24 ноября 2023 года

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака, на 24 ноября 2023 года. Общий астрологический прогноз. Сегодня, 24 ноября, Луна в Овне — это благоприятное для творчества, любви и духовных поисков время.

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