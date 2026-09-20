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Русская весна

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После удара под Киевом пылает новый складской комплекс (ФОТО, ВИДЕО)

После удара под Киевом пылает новый складской комплекс (ФОТО, ВИДЕО)

После удара под Киевом пылает новый складской комплекс. На этот раз уничтожен логистический хаб Эко-маркета в Киевской области.

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