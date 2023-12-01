По Беларуси и в Россию. Более 140 дополнительных поездов назначено к предстоящим праздникам.

Они будут курсировать с 22 декабря по 9 января. Продажа билетов уже открыта. Чтобы удовлетворить повышенный спрос на ж/д перевозки со стороны пассажиров, БЖД традиционно увеличило количество поездов межрегионального и международного сообщениях, сообщается на сайте предприятия.