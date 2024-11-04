Жанна Чешева

Логичный итог. И почему я не удивляюсь? А вот написать такую ересь: "Это к вопросу "война одна на всех", "общий подвиг" и прочую совково-брежневскую бредятину." - мог только человек пубертатного возраста или полный идиот. Я как жившая там и помнящая практически всё, могу уверенно заявить, что при Леониде Ильиче невозможно было поверить, что мы сможем воевать друг с другом(((