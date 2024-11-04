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Мы из Советского Союза

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Комментарии
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Жанна Чешева
Логичный итог. И почему я не удивляюсь? А вот написать такую ересь: &quot;Это к вопросу &quot;война одна на всех&quot;, &quot;общий подвиг&quot; и прочую совково-брежневскую бредятину.&quot; - мог только человек пубертатного возраста или полный идиот. Я как жившая там и помнящая практически всё, могу уверенно заявить, что при Леониде Ильиче невозможно было поверить, что мы сможем воевать друг с другом(((
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