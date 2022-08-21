СП: российская ЗРС С-500 "Прометей" идет в войска ВС РФ

Для нового российского ЗРК ПВО нет недостижимых целей в небе, сообщает "Свободная Пресса". На Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" в Москве, российский АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписал огромный контракт на вооружении Московской области РФ зенитно-ракетными системами дальнего радиуса действия С-500 "Прометей" "Одной из ключевых особенностей ЗРС С-500 следует считать узкую специализацию средств наведения и обнаружения", — сообщает полковник запаса Сергей Хатылев.