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В зоопарке Барнаула показали готовящегося к зиме зайца-беляка

В зоопарке Барнаула показали готовящегося к зиме зайца-беляка

В ближайшее время животное должно полностью перейти на зимний окрас В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" заяц-беляк начал готовиться к зиме и постепенно менять окрас шерсти.

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