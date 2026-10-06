Роскомнадзор заблокировал 2 484 фишинговых ресурса в прошлом месяце

В прошлом месяце Роскомнадзор заблокировал 2 484 фишинговых ресурса и 667 сайтов с вредоносным ПО. Действия были подтверждены представителями ведомства, при этом доступ к ресурсу DeepSeek оставался открытым, несмотря на сведения об утечке данных пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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