Роскомнадзор заблокировал 2 484 фишинговых ресурса в прошлом месяце

В прошлом месяце Роскомнадзор заблокировал 2 484 фишинговых ресурса и 667 сайтов с вредоносным ПО. Действия были подтверждены представителями ведомства, при этом доступ к ресурсу DeepSeek оставался открытым, несмотря на сведения об утечке данных пользователей.