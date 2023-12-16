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Крымское информационное агентство

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В посёлке под Симферополем поселился почтальон Печкин

В посёлке под Симферополем поселился почтальон Печкин

Как сообщили в администрации Молодёжненского сельского поселения в рамках работ по благоустройству и реализации практики «Всё лучшее — детям!» на месте старого сквера появился благоустроенный парк с новыми тротуарами, современными скамейками, удобными для обслуживания урнами и дополнительным освещением.

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