Воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины, в том числе в Черниговской

Воздушная тревога в среду объявлена в трёх областях Украины, в Черниговской, Сумской и Харьковской . Судя по данным онлайн-карты воздушных тревог украинского Министерства цифровой трансформации, сирены, оповещающие об опасности, звучали в 12:02.