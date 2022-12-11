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Воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины, в том числе в Черниговской

Воздушная тревога в среду объявлена в трёх областях Украины, в Черниговской, Сумской и Харьковской . Судя по данным онлайн-карты воздушных тревог украинского Министерства цифровой трансформации, сирены, оповещающие об опасности, звучали в 12:02.

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