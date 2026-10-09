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Подмосковье привлекло 12 млрд рублей инвестиций на выставке «Золотая осень»

Подмосковье привлекло 12 млрд рублей инвестиций на выставке «Золотая осень»

Агропромышленная выставка «Золотая осень — 2026» прошла для Московской области очень плодотворно. Заключены 14 соглашений о реализации инвестиционных проектов на сумму 12 миллиардов рублей.

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