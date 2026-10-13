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Царьград

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Власти Петербурга отказали молодёжи КПРФ в митинге «Антикапитализм-2026»

Власти Петербурга отказали молодёжи КПРФ в митинге «Антикапитализм-2026»

Администрация Калининского района отказала молодёжному крылу КПРФ в согласовании шествия «Антикапитализм-2026», сославшись на недостатки уведомления и возможные риски из-за звукоусиливающей аппаратуры вдоль маршрута с жилыми домами.

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