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Новости Омска

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16% омичей признались, что становились жертвами мошенников

16% омичей признались, что становились жертвами мошенников. 14% из них при этом рассказали, что сомнительные звонки им поступают ежедневно.

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