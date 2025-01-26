16% омичей признались, что становились жертвами мошенников. 14% из них при этом рассказали, что сомнительные звонки им поступают ежедневно.
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16% омичей признались, что становились жертвами мошенников. 14% из них при этом рассказали, что сомнительные звонки им поступают ежедневно.