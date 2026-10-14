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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гаранд записал в актив 2 победы в 2 матчах после травмы Шестеркина. У 24-летнего вратаря «Рейнджерс» 95,1% сэйвов и КН 1,18 в 4 играх в сезоне

Вратарь « Рейнджерс » Дилан Гаранд вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против « Тампы » (4:1).

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