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Газета.ру

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Тренер Петрушин: "Спартак" не обыграет "Ахмат"

Тренер Петрушин: "Спартак" не обыграет "Ахмат"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Алексей Петрушин заявил, что московский "Спартак" не обыграет грозненский "Ахмат" на выезде в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.

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