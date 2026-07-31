Тренер Петрушин: "Спартак" не обыграет "Ахмат"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Алексей Петрушин заявил, что московский "Спартак" не обыграет грозненский "Ахмат" на выезде в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.
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