Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной

Кадашевскую набережную благоустроят в ближайшее время В столице в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается благоустройство набережных Москвы-реки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
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