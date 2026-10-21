Лекция, приуроченная к 145-летию со дня рождения испанского художника Пабло Пикассо, пройдет 24 октября в библиотеке № 248.
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