FT: в правящей коалиции ЮАР возник раскол из-за слов Маска о расистских законах

В правящей коалиции Южной Африки возник раскол по вопросу запуска спутниковой системы связи Starlink компании SpaceX американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска из-за его слов о "расистских законах" страны.
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