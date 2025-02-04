FT: в правящей коалиции ЮАР возник раскол из-за слов Маска о расистских законах

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В правящей коалиции Южной Африки возник раскол по вопросу запуска спутниковой системы связи Starlink компании SpaceX американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска из-за его слов о "расистских законах" страны.

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