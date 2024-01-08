Киркоров пообещал отдать свои деньги жителям Белгорода

Народный артист Филипп Киркоров стал очередным причастным к скандалу вокруг вечеринки Анастасии Ивлеевой, кто не только извинился за участие в частном мероприятии, но и согласился расстаться с частью своих доходов .
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