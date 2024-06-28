Навка призналась, что Заворотнюк любила красную рыбу и вино

В мае не стало Анастасии Заворотнюк. Ее уход стал невосполнимой утратой для ее близких. Все это время рядом с ней был ее супруг Петр Чернышев, который трудился, чтобы обеспечить необходимые финансовые средства для ее лечения и ухода.