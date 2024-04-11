Death Must Die: Act II официальный трейлер Помнишь ту старую поговорку “Что умерло, то...

Death Must Die: Act II официальный трейлерПомнишь ту старую поговорку “Что умерло, того не оживишь”? Видимо, разработчики из Triple-I Initiative решили, что это не про них, и выпускают на свет второй акт игры, которая уже успела завоевать сердца поклонников – Death… источник.