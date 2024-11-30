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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джош Грин набрал 4 очка за 2 секунды в матче с «Никс»

Защитник «Хорнетс» набрал 4 очка за 2 секунды. Сперва он поразил цель броском со средней дистанции, а затем забросил после перехвата.

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