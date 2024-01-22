Россиянка Панова вышла в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Александра Панова и испанка Кристина Букша одержали победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и американкой Тэйлор Таунсенд в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года в парном разряде.