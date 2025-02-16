Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Рассекретивший новый роман почти год назад актер Джейсон Момоа впервые вышел в свет с возлюбленной. Звезда «Игры престолов» и фильмов об Аквамене появился на ковровой дорожке концерта в честь 50-летия культового телешоу Saturday Night Live вместе с Адрией Архоной.