Минэк и Минфин предложат правительству унифицировать субсидируемые программы

Минэкономразвития и Минфин обратятся в правительство с предложением систематизировать и унифицировать льготные программы поддержки с механизмом субсидирования процентной ставки, рассказал в среду, 4 декабря, на форуме ВТБ «Россия зовет!» министр финансов Антон Силуанов.