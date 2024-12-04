Минэк и Минфин предложат правительству унифицировать субсидируемые программы

Минэкономразвития и Минфин обратятся в правительство с предложением систематизировать и унифицировать льготные программы поддержки с механизмом субсидирования процентной ставки, рассказал в среду, 4 декабря, на форуме ВТБ «Россия зовет!» министр финансов Антон Силуанов.
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