Лечо готовим по 30 банок и все равно не хватает: грузинский рецепт

Сезон помидоров в самом разгаре, а значит, самое время приготовить вкусное лечо на зиму. Яркие и сочные помидоры, ароматный болгарский перец, чеснок и зелень соединяются в этом традиционном рецепте, чтобы создать превосходное блюдо, которое будет радовать вас и ваших близких холодными зимними вечерами.