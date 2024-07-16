Лечо готовим по 30 банок и все равно не хватает: грузинский рецепт

Сезон помидоров в самом разгаре, а значит, самое время приготовить вкусное лечо на зиму. Яркие и сочные помидоры, ароматный болгарский перец, чеснок и зелень соединяются в этом традиционном рецепте, чтобы создать превосходное блюдо, которое будет радовать вас и ваших близких холодными зимними вечерами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии