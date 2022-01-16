Неонациста, планировавшего теракт в Приморье, внесли в список террористов

Неонациста, планировавшего теракт в Приморье, внесли в список террористов

Экс-лидер регионального неонацистского объединения "Правые Приморья" внесен в список организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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