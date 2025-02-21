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Царьград

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Судья КОНКАКАФ будет наказан за просьбу к Месси об автографе после игры

Судья КОНКАКАФ будет наказан за просьбу к Месси об автографе после игры

Судья КОНКАКАФ Марко Антонио Ортис подвергнется наказанию за просьбу автографа у Лионеля Месси после матча Кубка чемпионов, где «Интер Майами» победил «Спортинг Канзас-Сити».

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