Можно ли дать школьному буллингу бой — и как лучше это сделать?

tsan tsan

Лучший способ борьбы с травлей детей в школах - учите своих детей постоять за себя. Любым способом, кроме нанесения увечий и убийства. Дать при всех в наглую морду обидчику должен уметь каждый, а влепить звонкую пощёчину - должна уметь каждая. Поверьте, те, кто привык кучей травить одиночку - трусы . Зная, что могут схлопотать публично, никогда не полезут.