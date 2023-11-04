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    Лучший способ борьбы с травлей детей в школах - учите своих детей постоять за себя. Любым способом, кроме нанесения у...Можно ли дать шко...
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Можно ли дать школьному буллингу бой — и как лучше это сделать?

Можно ли дать школьному буллингу бой — и как лучше это сделать?

Психолог Дамиан Синайский оценил депутатскую инициативу по выявлению школ, где дти подвергаются травле Павел Еськов Фото: Judith Thomandl/imageBROKER.

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Комментарии
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tsan tsan
Лучший способ борьбы с травлей детей в школах - учите своих детей постоять за себя. Любым способом, кроме нанесения увечий и убийства.  Дать при всех в наглую морду обидчику должен уметь каждый, а влепить звонкую пощёчину - должна уметь  каждая. Поверьте, те, кто привык кучей травить одиночку - трусы . Зная, что могут схлопотать публично, никогда не полезут.
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