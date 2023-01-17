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Организаторы Australian Open запретили демонстрацию флага России во время матчей

Организаторы Australian Open запретили демонстрацию флага России во время матчей

Российские болельщики вывесили на трибунах триколор, когда состоялся матч между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль.

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