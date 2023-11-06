Экскурсия в Минск.

28 октября учащиеся 4´В´ класса совершили экскурсию в г. Минск и посетили цирк. Ребята познакомились с историей возникновения города, его главными достопримечательностями, побывали на площади Независимости и в подземной части Минска.
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