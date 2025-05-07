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Чиновник и подрядчик незаконно сэкономили на оборудовании и попали под суд

Чиновник и подрядчик незаконно сэкономили на оборудовании и попали под суд

Под Курганом директор МКУ и подрядчик обвиняются в мошенничестве на 5,7 млн руб. Под Курганом руководитель казенного учреждения (МКУ) «Управления капитального строительства администрации Каргапольского муниципального округа» и подрядчик — директор строительной организации подозреваются в мошенничестве на 5,7 миллиона рублей.

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