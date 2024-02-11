Олимпиада в Сочи была финальным аккордом России, которая хотела "просто жить"...

Третьего дня все вспоминали 10-летие начала Сочинской олимпиады. Я тоже решила перелистать старую тетрадь и обнаружила забавное совпадение: мой пост, написанный 24 января 2014 года, отчасти перекликается с современным текстом одного популярного телеграмм-канала: я писала что наивной России просто хотелось красивого спортивного праздника, и Ридовка сейчас.