Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Одиссей
    чОт вспомнился старый, еще из 70х годов анек.. в МГИМО производится разбор контрольной работы по ведению дипломатичес...РОССИЮ БУДУТ СУДИ...
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    Сам, точно, Русский? Слог и писанина чем то напоминает вирши Германские !933 годов!!! Отрабатываешь бабки или точно. ...РОССИЮ БУДУТ СУДИ...
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    Так им и шлите свои "вопросы"!!!  При чем здесь Евреи России? У меня есть друзья Евреи, с которыми я прослужил полжиз...РОССИЮ БУДУТ СУДИ...

Олимпиада в Сочи была финальным аккордом России, которая хотела "просто жить"...

Олимпиада в Сочи была финальным аккордом России, которая хотела "просто жить"...

  Третьего  дня  все  вспоминали  10-летие  начала   Сочинской    олимпиады.   Я  тоже     решила   перелистать  старую  тетрадь  и  обнаружила   забавное  совпадение:  мой   пост,  написанный   24   января  2014   года, отчасти      перекликается    с   современным     текстом  одного популярного     телеграмм-канала:  я  писала что  наивной  России  просто  хотелось  красивого    спортивного  праздника,   и   Ридовка  сейчас.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошо написано.
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6 час.
Евгений МакЛауд
пока есть жидоанглосаксы, России мирно не жить.
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6 час.
ИП
Игорь Петров
Слава России!
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4 час.

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