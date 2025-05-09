Силы и воля: в РФ оценили усилия европейских лидеров для приезда на юбилей Победы

Очередной марафон переговоров Владимира Путина с иностранными лидерами подошел к концу: 9 мая сразу после празднеств в честь 80-летия Великой Победы президент РФ принял в Кремле глав пяти государств — Бразилии, Египта, Узбекистана, Сербии и Словакии.