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Роджер Федерер: «Пока опасаюсь заниматься другими видами спорта. С коленями все пока так себе»

Роджер Федерер рассказал, как проводит время после завершения карьеры. «Я пока опасаюсь заниматься другими видами спорта.

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