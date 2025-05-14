"Управление идет вслепую". Эксперт назвал причины роста тарифов ЖКХ

Специалист в беседе с amic.ru заявил, что у "коммуналки" есть потенциал для улучшения ситуации, который не используют Предстоящее увеличение жилищно-коммунальных тарифов является экономически обоснованной процедурой, хотя в этой сфере есть ряд нереализованных направлений, которые могли бы позволить снизить остроту проблемы, заявил amic.