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Регионы России

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Моуринью прокомментировал решение судей не пересматривать пенальти в матче с «Бетисом»

Моуринью прокомментировал решение судей не пересматривать пенальти в матче с «Бетисом»

На 94-й минуте главный арбитр Александаро Эрнандес Эрнандес назначил одиннадцатиметровый удар за фол на Винисиусе Жуниоре.

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