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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сакик сохранит должность генменеджера «Колорадо». Клуб не будет искать нового управленца для создания нового тандема (Denver Gazzette)

Президент «Колорадо» по хоккейным операциям Джо Сакик сохранит должность генерального менеджера клуба, сообщает журналист Denver Gazzette Эван Равал.

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