Снова в розыске. Что стало с беглым информатором WADA Родченковым за 8 лет

Григорий Родченков. Главный информатор международного антидопингового агентства WADA, обвинивший российских спортсменов, по-прежнему публикует свои безумные дневники и дает интервью, закутавшись в полотенце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии