Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Снова в розыске. Что стало с беглым информатором WADA Родченковым за 8 лет

Снова в розыске. Что стало с беглым информатором WADA Родченковым за 8 лет

Григорий Родченков. Главный информатор международного антидопингового агентства WADA, обвинивший российских спортсменов, по-прежнему публикует свои безумные дневники и дает интервью, закутавшись в полотенце.

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Комментарии
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А Кудасов
Кто же его таким воспитал? Как то об этом умалчивается.
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14 час.
Ирина
Не могут никто мразь пришибить.
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14 час.
Екатерина
Он конченый урод давно пора его было ликвидировать как биомуслр. Что о нем писать плевать на этого урода он проклят до 7 колена .
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14 час.

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