Минобороны: дрон снял бегство бойцов ВСУ при освобождении Ласточкина в ДНР

РИАМО - 28 фев. Оператор отечественного беспилотника-разведчика снял бегство украинских военных под натиском штурмподразделений группировки войск «Центр» ВС РФ при освобождении населенного пункта Ласточкино в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости.
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