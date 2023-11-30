Мемориально-патронатную акцию провели в Нижегородском

В среду, 29 ноября в Нижегородском районе состоялась ежегодная мемориально-патронатная акция по уходу за памятниками, мемориальными досками, памятными знаками и захоронениями участников Великой Отечественной войны.
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