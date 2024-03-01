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Алаудинов: бойцы ВС РФ в послании Путина услышали гарантии, что их не оставят

Алаудинов: бойцы ВС РФ в послании Путина услышали гарантии, что их не оставят

Командир отряда спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что бойцы специальной военной операции (СВО) услышали в послании президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

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