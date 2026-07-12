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ИА Регнум

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Сенатор Шейкин: мошенники просят одолжить телефон для звонка, чтобы украсть данные

Сенатор Шейкин: мошенники просят одолжить телефон для звонка, чтобы украсть данные

Мошенники могут попросить на улице одолжить телефон для звонка, чтобы украсть оттуда личные данные. Об этом 12 июля предупредил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

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