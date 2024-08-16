Патрушев обвинил Запад в попытке устроить цветные революции в Сербии и Венесуэле

Страны Запада не прекращают своих попыток менять законные правительства стран на лояльных Вашингтону политиков с использованием "цветных революций", это происходит, в том числе, в Сербии и Венесуэле, заявил в беседе с "Известиями" помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.