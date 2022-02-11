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Кайл Кузма оформил первый в карьере трипл-дабл в матче с «Бруклином»

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма оформил первый в карьере трипл-дабл в матче с «Бруклином» (113:112). В активе Кузмы 15 очков, 10 передач и 13 подборов.

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