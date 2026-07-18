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5koleso.ru

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Подробности о новой Skoda Octavia: платформа SSP от Audi и ПО от Rivian

В 2028 году должна состояться презентация принципиально новой Skoda Octavia. Эта модель кардинально изменит характер позиционирования чешской компании: она перестанет акцентировать внимание только на семейных и бюджетных автомобилях, а зайдет в ….

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