Крытый стадион для футбола построят рядом с Академическим мостом в Иркутске

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и генеральный директор ООО «Специализированный застройщик Регион Сибири» Светлана Денисова заключили соглашение о сотрудничестве на площадки Петербургского международного экономического форума.
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