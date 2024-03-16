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Мурадов посоветовал Киеву отказаться от вступления в НАТО для сохранения страны

Мурадов посоветовал Киеву отказаться от вступления в НАТО для сохранения страны

Нейтральный военно-политический статус, дружественные отношения с Россией и курс на единство украинского и русского народов позволят Украине сохранить свою государственность, в противном случае эту страну ждет распад на отдельные территории.

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